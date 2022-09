Pruzzo: “La Fiorentina deve imparare a verticalizzare. Atalanta ringiovanita, tornerà ad alti livelli. Jovic? Chiamerò Ancelotti”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a RTV38 sulla Fiorentina e sulle ultime partite disputate dalla squadra viola: “Nel calcio serve pragmatismo. Ricordo, ad esempio, Spagna-Svizzera di pochi giorni fa: i padroni di casa hanno fatto quasi l’80% di possesso palla e hanno perso 1-2 non risultando mai pericolosi. Contestualizzando ciò alla Fiorentina, verticalizzare è fondamentale“.

Su Luka Jovic: “Non so cosa voglia fare. Chiamerò Ancelotti per sapere qualcosa… L’impressione è che lui non si trovi per nulla in questo meccanismo. Gli altri anni, al Real Madrid, è evidente che abbia fatto poco per cambiare qualcosa. Ci sono dinamiche che appartengono al campo, ma non stanno certo funzionando- Punterei comunque su di lui. Cabral? Ho l’impressione che non sia più di questo. Proverei un mese con un singolo centravanti”.

Sull’Atalanta: “Ringiovanita totalmente, vedrete che tornerà ad alti livelli dopo un anno che ha saltato l’Europa. Hanno un modo di fare calcio unico, caratteristico. L’ultimo investimento (Højlund, ndr). In generale, il modello che più mi stupisce è l’Udinese, qui in Italia. Ormai è una squadra consolidata a quel livello, ha una capacità straordinaria di reclutare giocatori validi da tutto il mondo”.