Pruzzo: “La Fiorentina si gioca tutto dopo quattro sconfitte di fila. Se perde è fuori dall’Europa”

A Radio Radio ha parlato l’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo, intervenendo sulla partita di stasera tra le due squadre. Queste le sue parole sulla sfida: ” La squadra di Italiano si gioca tutto dopo quattro sconfitte di fila. Se perde è fuori dall’Europa. Sarà una partita equilibrata. Anche le scelte di Mourinho in mezzo al campo possono rivelarsi decisive. Spero per i giallorossi non faccia come contro il Bologna”.

E ancora: “Fiorentina-Roma è stata l’ultima partita della mia carriera. Mi ricordo che c’era Borgonovo che giocava sempre, ma era squalificato e io ho deciso la partita su cross di Baggio. Quando ho esultato nessuno se l’è presa. Il calcio è fatto anche di queste cose”.