Pruzzo: “Mi hanno detto che Mayoral è molto vicino alla Fiorentina”

L’ex attaccante di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, intervenuto su Radio Radio Mattino ha rilasciato una dichiarazione sibillina sul centravanti giallorosso, Borja Mayoral e il suo futuro.

“Mi hanno detto che Mayoral è molto vicino alla Fiorentina” questo quello che ha dichiarato Pruzzo, sostanzialmente confermando quanto sta emergendo in questi giorni.

Nel frattempo lo spagnolo continua a non essere utilizzato da Mourinho e questo è un particolare non da poco in tutta questa vicenda.