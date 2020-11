Pruzzo: “Prandelli tradito dai suoi giocatori. Sono stati vergognosi”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della sconfitta dei viola contro il Benevento a RTV 38.

Queste le sue parole: “Prandelli non si meritava il comportamento tenuto dai giocatori in campo ieri. Ho visto una mancanza di attributi proprio da parte di quegli elementi che dovrebbero essere il fulcro della squadra. Sono stati vergognosi e non c’è mai stato un tentativo di reagire. Bisogna che ci sia più amor proprio. Prandelli è stato tradito dai suoi calciatori. Vedendola dall’esterno pare che lo zoccolo duro della Fiorentina non ci sia. Ma devono dare un segnale in qualche modo durante i 90′, chi ha esperienza provi a svegliare i compagni”.