Pruzzo: “Proverei a piazzare Cabral da qualche parte: non si può andare avanti così. Per l’offerta giusta, si può vendere anche Amrabat”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione attuale della Viola, soffermandosi in particolare sull’attacco: “Sinceramente, io cercherei di dare via Cabral. Proverei a piazzarlo o a venderlo definitivamente, con l’intento di comprare un attaccante con caratteristiche diverse. Dopo un periodo di confusione generale, anche Italiano ha le idee molto più chiare e ha scelto Jovic. Non si può andare avanti sperando che arrivino gli esterni a cambiare la situazione“.

Su Sofyan Amrabat: “Il calcio, oggi, è radicalmente cambiato. Ragionando in quest’ottica, neanche Amrabat è incedibile: se arrivasse un’offerta importante (40 milioni), lo venderei. Faresti plusvalenza e avresti il tempo di ripiegare su altri profili, che non mancano”.