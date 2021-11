Pruzzo: “Scamacca e Berardi? Sassuolo società esigente. Diverso essere protagonisti a Reggio e a Firenze”

Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina. ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Lady Radio parlando dell’intreccio di mercato che coinvolge Fiorentina e Sassuolo, intreccio che vede protagonisti gli attaccanti Scamacca e Berardi.

Ecco le sue parole: “Alla Fiorentina occorre un giocatore che sappia accettare il ruolo: o la Fiorentina ricerca un giovane promettente o va su un attaccante affermato che possa assicurare dei gol. Al mister Italiano servono anche giocatori sulle corsie esterne, in quanto col modulo attuale non può contare solo su Nico Gonzalez perché gli altri non stanno facendo benissimo. Serve un’alternativa: Berardi? Se ne parla da un bel po’. Il Sassuolo è una società esigente a livello economico, c’è anche Scamacca che stanno mettendo sul mercato per il futuro. Attenzione però: è diverso giocare a Reggio Emilia dall’essere protagonisti alla Fiorentina”.