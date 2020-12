Pruzzo: “Sentivo che Vlahovic avrebbe potuto decidere anche la partita, poi è stato sostituito. Prandelli? Mi ha stupito perchè…”

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo a Lady Radio ha parlato così dopo il match pareggiato dalla Fiorentina contro il Genoa: “Si è vista tanta confusione e poca fluidità di manovra nella Fiorentina. Il Genoa si è chiuso molto soprattutto nella ripresa e per la Fiorentina non è stato facile. Vlahovic? Fino alla sostituzione aveva fatto bene, io sentivo che avrebbe potuto decidere anche la partita, poi è stato sostituito. Mi è piaciuto soprattutto nella seconda parte di gara: sembrava dentro la partita, sia fisicamente che di testa. Certo ha avuto l’occasione per sbloccarsi e l’ha fallita, ma sicuramente si sono visti passi in avanti. Scelte tecniche di Prandelli? Mi ha stupito nel confermare in blocco l’11 di San Siro, però i due giocatori più carismatici, Ribery e Callejon, hanno fatto poco”.

