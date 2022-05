Pruzzo: “Serve un attaccante da quindici gol a stagione. Cabral via in prestito, altrimenti potrebbe svalutarsi”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Pruzzo, intervenuto a Lady Radio, si è soffermato sui temi del momento.

“I giocatori bravi ci sono, basta trovarli. Credo che la Fiorentina possa trovare dei giovani di talento che vadano bene a Italiano, che si è meritato di avere queste pretese. Serve un giocatore che garantisca almeno quindici gol a stagione, avere una garanzia così migliorerebbe notevolmente il lavoro dell’allenatore e della squadra stessa”.

Continua così Pruzzo: “Nella prossima stagione ci auguriamo tutti che la Fiorentina possa fare quindici partite in più, per questo servirà una rosa all’altezza. Cabral potrebbe anche essere ceduto in prestito, c’è il rischio di svalutare totalmente l’investimento se dovesse passare una stagione in panchina perché al suo posto ne gioca un altro”.