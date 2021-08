Pruzzo: “Spero che Vlahovic resti altri dieci anni alla Fiorentina, ma non so se è possibile. Vi dico dove deve migliorare”

L’ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a TMW Radio del numero nove viola, Dusan Vlahovic, finito nel mirino di Atlético Madrid e Manchester United.

Queste le sue parole: “Andrà via dalla Fiorentina? Bella domanda, non so come finirà. Ci sono poche società che hanno potenzialità di acquisto e a cui non puoi dire di no. L’Inter non avesse avuto bisogno di vendere, se avesse ricevuto 100 e passa milioni per un giocatore ci avrebbe anche pensato. Mi auguro Vlahovic possa restare altri dieci anni, ma non so se si può fare. Dove deve migliorare il serbo? È un attaccante completo. Ha tutte le caratteristiche giuste, deve fare un paio di gol di più di testa ma può migliorare”.