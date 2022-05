Pruzzo: “Vlahovic ci sarà sabato al Franchi. Cabral rimandato. La squadra lo supporti di più, ma lui avrebbe dovuto dimostrare di essere un giocatore di livello”

L’ex attaccante di Fiorentina e Roma Roberto Pruzzo, raggiunto da Lady Radio, ha presentato così la delicata sfida di sabato prossimo tra Fiorentina-Juventus parlando di alcuni protagonisti: “Secondo me Vlahovic lo portano, altrimenti perderebbe fascino questo scontro, quella cattiveria sportiva. L’inserimento di Cabral in viola è stato più difficile del previsto. Avrebbe dovuto dimostrare di essere un giocatore di livello al di là del nuovo sistema di gioco Al momento è rimandato. Piatek è arrivato a Firenze per fare la riserva di Vlahovic e ora la fa a lui. Il brasiliano avrà la sua occasione, sperando che la squadra lo supporti un po’ di più”.