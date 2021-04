Questa sera si giocava il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Le partite in programma erano Psg-Bayern e Chelsea-Porto.

Le due gare sono finite con lo stesso risultato, ossia 0-1 con i gol di Choupo-Moting per il Bayern e Taremi per il Porto. La vittoria però in entrambi i casi non è servita per passare il turno. In virtù delle vittorie dell’andata, infatti, sono state Psg e Chelsea a qualificarsi per le semifinali della competizione.