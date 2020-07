Pucci: “Non riuscire a far fare il salto di qualità alla Fiorentina è un errore imperdonabile. Non vogliamo più sentirci come Pinocchio””

Il Presidente dell’Associazione Centro Coordinamento Viola, Filippo Pucci è intervenuto in conferenza stampa parlando della situazione stadio: “Nessuno può permettersi di buttare via i soldi. Poche volte come queste si dimostra che la tifoseria vuole il bene dalla Fiorentina e questo passa obbligatoriamente tramite questi passaggi. La cosa più difficile è lo stadio. Passa tramite un coinvolgimento fattivo delle istituzioni, sappiano chi ha in mano le redini che scontenterebbero le persone e non solo di Firenze. Non riuscire a far fare il salto di qualità alla Fiorentina lo riteniamo un errore imperdonabile davanti a un progetto chiaro. Non ci rimettono solo i tifosi ma a tutti. Ognuno di noi deve vederla come una prospettiva di sviluppo, non capisco perchè si debba proibire di farlo. Se c’è da fare qualche cosa lo faremo. Non vogliamo più sentirci come Pinocchio portato dal Gatto e la Volpe”

