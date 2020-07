Pucci: “Non riuscire a trovare una soluzione ci irrita. Vogliamo uno stadio all’altezza. Qualcosa deve succedere”

Il Presidente dell’Associazione Centro Coordinamento Viola, Filippo Pucci è intervenuto in conferenza stampa parlando della situazione: “Nella storia della tifoseria, queste conferenze sono dei segnali molto importanti. Pur esistendo all’interno anime diverse, quando ci troviamo davanti a problemi strutturali della nostra squadra del cuore dà sempre segnali di compattezza”.

E poi: “La realizzazione di questo centro sportivo ha creato fibrillazione da un punto di vista economico, visti i tempi che corrono. L’elemento per consolidare la struttura societaria sono gli stadi. Ovviamente strutture a patrimonio, sono cose necessarie ma non sufficienti per arrivare a importanti obiettivi. Le principali società a livello europeo hanno fatto un percorso non è che gli sono piovuti. Avere un presidente che viene qua, con la voglia di investire e non riuscire a trovare una soluzione ci irrita come tifosi e cittadini. In questo percorso, lungo, non se può più di sentire parlare di stadio. Se si fa una fotografia tra il 2008 e il 2020, non è cambiato nulla, non ci sono lavori in corso. Noi come tifoseria sentiamo di dover tenere una posizione. Quella di oggi è un punto importante. Abbiamo lanciato la raccolta firma, cominciano ad arrivare le segnalazioni dei club. Vogliamo uno stadio all’altezza. Se pensate, mio figlio tra venti anni mio figlio andrà su questi spalti? Si arriverà a delle condizioni a cui non voglio pensare. Qualcosa deve succedere”.

E ha aggiunto: “Si continua a fare veti e contro veti e nessuno prende in mano la situazione. Noi ci possiamo permettere di rischiare un disamore per l’ennesima volta?”