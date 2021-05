Pucci: “Prendere Gattuso significa avere un programma ambizioso e un allenatore che ci mette la faccia. Dopo stagioni amare siamo pronti per divertirci”

Come ha reagito la tifoseria della Fiorentina alla notizia dell’arrivo sulla panchina viola di Gennaro Gattuso? Il presidente dell’ACCVC (Associazione Centro di Coordinamento Viola Club), Filippo Pucci è tra gli entusiasti: “Avere un mister come lui è garanzia di ripartenza, significa avere davanti un programma ambizioso. Sono molto soddisfatto. Firenze in questo momento ha bisogno di un allenatore che ci mette la faccia, come successo in passato con altri tecnici, e Gattuso è proprio uno di questi. Con lui possiamo dormire sonni tranquilli”.

E ancora: “Per la tifoseria sono state stagioni amare purtroppo, ma adesso siamo pronti a divertirci. Sarà fondamentale stare uniti: per ottenere risultati servirà un ambiente coeso, con tutte le parti a remare in una sola direzione. Da buoni fiorentini siamo portati a criticare spesso, stavolta invece dobbiamo fare un grande plauso al presidente Commisso e alla dirigenza della Fiorentina: hanno operato benissimo, con tempestività e compiendo la miglior scelta possibile. L’arrivo di Gattuso dev’essere uno stimolo per tutto l’ambiente”.