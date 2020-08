Pucci: “Quando ci sono cambi di proprietà ci vuole tempo. Noi cerchiamo di aiutare la società nella battaglia STADIO, con Barone…”

In una lunga intervista concessa al Brivido Sportivo, il Presidente dell’ACCVC Filippo Pucci ha parlato della società viola: “Dal punto di vista sportivo non ci sono stati grandi proclami, ed è giusto così perchè quando ci sono cambi di proprietà ci vuole tempo per cogliere risultati. Il campionato poi è stato falsato da ciò che è accaduto, ma dal mercato di gennaio sono arrivati segnali interessanti e si è vista la volontà di investire in prospettiva. Penso che nella prossima stagione cominceremo a cogliere i frutti. Noi cerchiamo di aiutare la società nella “battaglia STADIO“. Perchè questo significa il bene della Fiorentina. Barone? Spesso ci confrontiamo anche lontani dalle telecamere e si percepisce questa sua grande voglia di fare e dimostrare”.

