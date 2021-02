Pucci: “Ricordiamoci che il Franchi non ha agibilità piena. Il sopralluogo? Non vogliamo esser tirati per la giacca da nessuno ma…”

Il Preisidente del Centro Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci è intervenuto a Radio Bruno parlando di un possibile sopralluogo al Franchi: “Ho fatto una verifica per alcuni striscioni e in qualche crepa ci si entra in una mano. Quando il Sindaco dice che garantiranno entro settembre un rientro allo stadio salvo covid, bisogna ricordare che ad oggi il Franchi non ha una agibilità piena. Questo è un dato di fatto. E’ un problema che ci portiamo dietro da anni, non è agibile nella sua interezza. E’ una mancanza paurosa. Quindi che ci si va a fare un sopralluogo? Non vogliamo esser tirati per la giacca da nessuno, valuteremo, non vogliamo mancare di rispetto, ma neanche che si porta pinocchio al campo dei miracoli”.

