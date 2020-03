Pucci: “Rinvio tutto dipeso da Juventus-Inter per evitare un messaggio deleterio. Ma la Fiorentina che è andata a vuoto a Udine…”

Filippo Pucci, presidente del Centro coordinamento Viola Club, si è espresso così al Corriere dello Sport-Stadio in merito ai rinvio di Udinese-Fiorentina e delle altre gare: “Idee chiare per niente e secondo me tutto è dipeso da Juventus-Inter: non si poteva farla disputare a porte chiuse perché, oltre all’aspetto economico, c’era un messaggio deleterio che veniva inviato in giro per il mondo sulla salute del nostro Paese e quindi si sono allineati anche per le altre partite. Rimane un po’ d’improvvisazione per una decisione che poteva essere presa venerdì evitando, nel caso della Fiorentina, di far andare a vuoto la squadra viola a Udine».