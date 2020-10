Pucci: “Se bisogna andare allo STADIO in mille, tanto vale rimanere a casa. Chiesa? Se si comporta così, avrà grandi difficoltà nella vita”

Il presidente dell’ACCVC Filippo Pucci ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Nonostante ci sia la sosta per le Nazionali, in questi giorni sono successe tante cose. Il progetto del Centro Sportivo presentato oggi è il futuro della Fiorentina, mentre chiuderei il capitolo mercato che reputo ormai passato. Chiesa? Se a 23 anni si comporta in questo modo, senza la capacità di dimostrare un minimo di riconoscimento, penso proprio che troverà tante difficoltà nella vita. Mercato in entrata? Callejon è un giocatore con la “G” maiuscola e sicuramente darà il suo contributo, Martinez Quarta è un ottimo innesto anche in prospettivo. Diciamo che la campagna poteva essere completata con una punta che desse certezze, non averla presa per l’ennesima volta mi lascia preoccupato. Non poter tornare allo stadio? Siamo di fronte a una situazione di emergenza dalla quale si dura fatica a uscire. Sinceramente se bisogna andare in mille allo stadio tanto vale vedere la partita alla televisione, senza contare che sarebbe difficile scegliere chi può entrare e chi no”.

