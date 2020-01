Pucci: “Sindaco di Bergamo al Franchi? Spero che Nardella abbia contattato la Fiorentina sennò…”

Quest’oggi è arrivata la notizia che il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha accettato l’invito di Dario Nardella e sarà presente allo Stadio Franchi il prossimo 8 Febbraio per assistere alla gara tra Fiorentina e Atalanta. Dopo le tante polemiche in seguito della sfida tra le due squadre di mercoledì scorso in Coppa Italia, il nostro primo cittadino ha così provato a smorzare le frizioni tra Firenze e l’Atalanta, molte delle quali sono principalmente legate al tecnico atalantino Giampiero Gasperini.

Questo pomeriggio però il presidente dell’ACCVC Filippo Pucci ha voluto esprimere tutta la sua perplessità per l’accaduto con alcune dichiarazioni sulla proprio profilo Facebook. Ecco il post di Pucci: