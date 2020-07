Pucci: “Stanno mettendo i bastoni tra le ruote di Commisso in tutti i modi. Spero solo che questo rafforzi la sua voglia di costruire una grande Fiorentina”

I tifosi della Fiorentina sono preoccupati per alcune decisioni arbitrali che hanno, indubbiamente, danneggiato la squadra nel corso di questa stagione. Domenica scorsa tutti hanno visto quello che è successo all’Olimpico, dove l’arbitro Chiffi, ha concesso un penalty inesistente alla Roma, sugli sviluppi di un’azione che andava già fermata per un suo tocco. E la tecnologia, che avrebbe potuto rimediare a questa marea di errori, è rimasta ancora una volta inutilizzata.

Davanti a tutto questo il presidente Commisso si è infuriato. “I bastoni tra le ruote glieli stanno mettendo in tutti i modi – a parlare è il presidente dell’ACCVC, Filippo Pucci, sul Corriere dello Sport-Stadio – soprattutto per quello che riguarda gli interventi strutturali, mentre gli arbitri fanno parte del gioco. Mi auguro che tutto questo che sta accadendo rafforzi la sua voglia di costruire una grande Fiorentina in futuro”.