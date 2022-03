Pulgar, avventura disgraziata. Il cileno ridiscuterà la sua posizione con la Fiorentina a fine campionato

Era andato in Turchia per riscattarsi e trovare spazio, ma in realtà, come avete anche potuto leggere ieri, il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Erick Pulgar, non sta trovando molto spazio nel Galatasaray.

Anche se mancano due mesi alla fine della stagione si può già parlare di rientro a Firenze a fine campionato per lui. Il cileno ridiscuterà la sua posizione con la società viola e potrebbe finire immediatamente sul mercato, anche perché dovrebbe essere scontata la permanenza di Torreira che, di fatto, preclude qualsiasi possibilità di vederlo come titolare nella squadra gigliata.