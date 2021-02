Pulgar bye bye: Con un’offerta adeguata se ne può parlare. Fiorentina alla ricerca della sistemazione giusta per due giocatori

Nel corso dell’ultimo giorno di mercato, qualcuno potrebbe lasciare la Fiorentina. Cagliari e Spezia sono pronte per fare un tentativo in extremis rispettivamente per Pulgar e Venuti. Le possibilità di un addio di quest’ultimo sono vicine allo zero, anche per la grande considerazione che ha di lui Prandelli. Per il cileno invece, un’offerta adeguata potrebbe far vacillare i viola. Dai 13 milioni di euro in su, insomma, se ne può parlare.

Manovre ci sono anche per Eysseric e Montiel: la volontà del club è quella di trovare una sistemazione adeguata per entrambi. Detta in soldoni squadre che possano dar loro spazio e minutaggio.