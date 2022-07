Pulgar cessione chiave, ma la strada per il suo addio è ancora in salita. L’approccio più importante è con un club brasiliano

Trovare una sistemazione ad Erick Pulgar e liberare il posto da extracomunitario in organico da dare a Dodô. Ecco una delle priorità assolute per la Fiorentina in questo momento.

Il brasiliano, una volta ufficializzato potrebbe comunque allenarsi con una deroga, ma è chiaro che fargli spazio all’interno del gruppo sia comunque un fatto indispensabile.

Per il centrocampista cileno, i viola hanno avuto un contatto col Cska Mosca e poi un approccio più importante con i brasiliani del Corinthians che però sono stati molto bassi nella valutazione del cartellino del giocatore.