Pulgar: “Commisso un padre, Iachini un guerriero. Non ci manca molto per raggiungere un piazzamento europeo”

A La Gazzetta dello Sport Erick Pulgar ha parlato anche del suo allenatore e delle ambizioni di squadra: “Commisso? Ha un attaccamento unico alla squadra e per noi è come un padre. Ha un grande cuore. Lo ha dimostrato ancora una volta con la campagna “Forza e Cuore” che ha voluto per poter aiutare chi combatter in prima fila. Iachini? Il mister è un guerriero, un combattente. Vuole che lavoriamo sempre al massimo e che non molliamo fino all’ultimo secondo. Pure in allenamento. Non manca tantissimo per raggiungere l’Europa. La proprietà è molto ambiziosa e vuole il meglio per la Fiorentina e per Firenze. La squadra è già forte. È molto giovane e può solo crescere. Anche il mercato di gennaio è stato molto importante. Con qualche piccolo innesto possiamo toglierci grandi soddisfazioni”.