Pulgar: “Da Ribery ho imparato che bisogna avere sempre fame e voglia di migliorarsi. Ambrabat ci sarà molto utile…”

A La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno della Fiorentina Erick Pulgar ha parlato anche dei suoi compagni di squadra: “Ribery? Da Franck ho imparato che bisogna avere sempre fame e voglia di migliorarsi. Lui ha fatto capire a tutti che per diventare un fenomeno è necessario mettersi sempre in gioco curando ogni dettaglio e ponendosi sempre nuovi obiettivi. Amrabat? È un calciatore moderno, molto tecnico. Anche lui sa abbinare quantità e qualità. Di sicuro ci sarà molto utile. Ultimamente il ruolo del regista è un po’ cambiato. Prima era visto in maniera più statica, ora è molto più dinamico. In Italia ci sono molti specialisti, penso a Brozovic, Pjanic ma anche Lucas Leiva della Lazio”.