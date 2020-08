Pulgar dice addio alla Fiorentina? Solo se si verifica una condizione…

Con Amrabat titolare inamovibile è chiaro che chi rischia di giocare meno è Pulgar. La Fiorentina lo considera come un’alternativa di alto profilo, ma è chiaro che il cileno avrà meno spazio rispetto a quello che è accaduto nel corso di questa stagione.

I viola non hanno intenzione di venderlo, si legge su La Repubblica, ma se dovesse arrivare un’offerta molto importante potrebbero cominciare a pensarci. Il Betis Siviglia si è fatto avanti per lui ma la valutazione che ne fa la Fiorentina al momento viene giudicata alta dal club andaluso. I viola l’anno scorso l’hanno acquistato dal Bologna per una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, quindi per cederlo deve arrivare una proposta che sia nettamente superiore rispetto al suo prezzo d’acquisto.