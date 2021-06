Pulgar e Caceres si dividono la posta in palio

La Copa America ha messo di fronte anche Uruguay e Cile, match terminato in pareggio (1-1).

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, è stato lanciato tra i titolari per il Cile ed è rimasto sul terreno di gioco fino alla fine. Dall’altra parte spazio per Martin Caceres, ma solo a partita in corso. Il difensore è entrato all’inizio del secondo tempo in sostituzione di Nicolas De La Cruz.

Il Cile è andato in vantaggio al 26′ con una botta in diagonale da dentro l’area di Edu Vargas. Pareggio uruguagio al 66′ con un’autorete di Arturo Vidal che era andato a contrastare Luis Suarez a pochi passi dalla porta cilena.