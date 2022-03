Pulgar è diventato un caso in Turchia: la Fiorentina protesta con il Galatasaray

Non sta andando come sperato l’avventura di Erick Pulgar al Galatasaray. Il centrocampista cileno, ceduto dalla Fiorentina in prestito durante gli ultimi giorni del mercato invernale, non sta trovando molto spazio e in Turchia la sua situazione è diventata un caso.

Il regista ha giocato fino ad ora soltanto quattro partite, per un totale di appena 138 minuti giocatori. Inoltre, Pulgar non è mai sceso in campo in nessuna delle ultime quattro gare del Galatasaray.

Una situazione che non fa piacere alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da takvim.com, la società viola è molto delusa per la situazione e avrebbe addirittura espresso il proprio malumore al club turco.