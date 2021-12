Pulgar e Dragowski valutati dallo staff viola: Si va verso il rientro, ma non in campionato?

La Fiorentina torna in campo da oggi, con la testa già alla gara contro la Salernitana dell’ex Ribery. Sarà valutato con attenzione Bartolomej Dragowski che sta progressivamente tornando a lavorare in gruppo dopo la lesione muscolare di secondo grado al retto femorale rimediata col Napoli, lo scorso 3 ottobre.

E come specifica il Corriere dello Sport-Stadio, sotto la lente c’è anche Pulgar, tornato in panchina a Bologna dopo il trauma alla caviglia e che in questa corsa verso la fine del girone d’andata può diventare uno dei valori aggiunti della squadra. Sì, perché oltre al campionato, il 15 dicembre, al Franchi (contro il Benevento) torna anche la Coppa Italia, la strada parallela per l’Europa da continuare a percorrere il più possibile.