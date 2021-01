Pulgar e Duncan scalpitano, ma Prandelli preferisce Borja Valero. In attacco torna Kouame?

Meno due a Fiorentina-Cagliari: il tecnico gigliato, Cesare Prandelli, affronterà la partita di domenica senza lo squalificato Castrovilli e l’infortunato Ribery. Due assenze pesanti, che però non dovranno influenzare la Viola.

Per quanto riguarda la formazione, in difesa sono preventivabili i ritorni di Milenkovic e Caceres dal 1′. A centrocampo, come si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe toccare ancora a Bonaventura con Borja Valero in cabina di regia. Altrimenti ci sono anche Pulgar e Duncan, che ambiscono ad un posto tra i titolari. In attacca, accanto a Vlahovic, potrebbe essere l’occasione per riproporre le due punte e dare fiducia a Kouame.