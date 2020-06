Pulgar è il miglior assist man da fermo del campionato. Ma è l’unica (o quasi) cosa buona della sua stagione

“Quarto assist da palla inattiva di Pulgar nella Serie A 2019/20: nessun giocatore ne ha forniti di più in questo campionato”. Così la Fiorentina celebra il centrocampista cileno sui propri canali social. Certamente una qualità per Pulgar quella di fornire assist da fermo, in particolare dalla bandierina. I corner sono stati spesso fonte di gol per i viola, con gli stacchi di Milenkovic e Pezzella soprattutto. Da ultimo, proprio quello dell’argentino decisivo per racimolare un punticino contro il Brescia. Purtroppo però, si limitano a questo o quasi le cose buone fatte da Pulgar quest’anno. Oltre agli assist da fermo e alla freddezza dal dischetto, infatti, il cileno ha un po’ deluso le aspettative. In particolare, è ormai appurato come non gli vada a genio il compito di impostare l’azione che Iachini gli ha affidato. Anche per questo la Fiorentina cercherà un regista nel prossimo mercato, a discapito proprio di Pulgar che dopo appena una stagione, anche per via dell’arrivo di Amrabat e dell’ormai inamovibile Castrovilli, potrebbe già finire tra le seconde scelte.

4️⃣🅰️🇨🇱

Quarto assist da palla inattiva di Pulgar nella Serie A 2019/20: nessun giocatore ne ha forniti di più in questo campionato 💪#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/UE4vqeVtkb — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 24, 2020