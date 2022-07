Pulgar è la chiave per sbloccare definitivamente Dodô, ma a delle condizioni

Tra gli assenti alla partenza per Moena spicca il nome di Erick Pulgar. Il cileno infatti non è partito alla volta del Trentino insieme ai compagni per prendere parte al ritiro estivo della Fiorentina. La sua cessione è di fatto imminente, anche se la destinazione non è ancora chiara. Proprio il suo addio sbloccherebbe l’arrivo a Firenze di Dodô, nuovo acquisto viola il cui tesseramento è legato alla questione slot extracomunitari.

Con l’ufficialità di Jovic (essendo serbo non ha il passaporto comunitario), la società viola potrà tesserare un solo altro giocatore extracomunitario. Riguardo quest’ultimo, però, il regolamento impone dei vincoli. Questo quanto si legge: “L’altro senza vincoli di presenze in nazionale ma con l’obbligo di essere tesserato al posto di un altro extracomunitario in uscita (ovvero ceduto all’estero, svincolato o che abbia acquisito passaporto comunitario fra il 31 gennaio e il 4 agosto 2022).

Il giocatore extracomunitario in uscita è appunto Pulgar che, per liberare lo slot, dovrà essere ceduto all’estero oppure svincolato. La prima opzione al momento, ovviamente, sembra la più logica. Potrebbe essere dunque volta al capolinea l’avventura italiana del centrocampista.