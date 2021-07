Pulgar e lo spirito cileno: “Orgoglioso di far parte di un gruppo che combatte e lotta così!”

Si è interrotta ai quarti di finale l’avventura del Cile in Copa America, con un Erick Pulgar sempre presente in campo nella Roja: decisiva la sconfitta per 1-0 patita dal Brasile un paio di giorni fa. Il centrocampista della Fiorentina ha lasciato il torneo con questo forte messaggio di incoraggiamento: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo valoroso che non si arrende e combatte fino all’ultimo secondo, continuiamo a lavorare e combattere per i nostri obiettivi. Vamos familia, vamos Cile che tutti uniti siamo più forti!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erick 1️⃣3️⃣🇨🇱 (@epulgar)