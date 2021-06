Pulgar è l’unico giocatore della Fiorentina tra i migliori della Coppa America. Presenti anche due ex viola in classifica

Un solo giocatore della Fiorentina, per l’esattezza Erick Pulgar, è presente nella classifica dei migliori della Coppa America, attualmente in corso di svolgimento (sta praticamente per terminare la prima fase a gironi).

Secondo i criteri di Sofascore, il centrocampista che gioca con il Cile è dodicesimo con una media di 7,43, in una graduatoria che è guidata dal portiere boliviano Carlos Lampe (8,50 punti), dal venezuelano Wuilker Fariñez (8,10) e Neymar (8,07),

Presenti anche due ex viola come Matias Vecino, ottavo, e Juan Cuadado 15esimo.