Pulgar è oggetto di desiderio in Brasile, ma non c’è nessuna chiusura (per ora). Intanto ci pensa un club di Serie A, ma…

Il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar è uno dei primi nella lista dei nomi da cedere per la società viola. Ad oggi, c’è interesse dal Brasile, specialmente dal Flamengo, club con cui le trattative si sono fatte avanti, ma ancora nessun segnale di trattative concluse o di accordi raggiunti. Ci vorrà ancora un po’.

Intanto, come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, la Sampdoria ha effettuato un sondaggio e sta valutando il cileno come alternativa a centrocampo. C’è un piccolo problema per la Fiorentina: se il trasferimento dovesse avvenire in Serie A, la Viola dovrebbe piazzare un altro extracomunitario. Per liberare lo slot al tesseramento di Dodô, l’unica opzione possibile tra le elencate (e, finora, quella più avanzata) è il Flamengo.