Pulgar e una Copa América che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Savanier pista reale, il punto su Torreira e Ricci

Il Corriere dello Sport-Stadio si sofferma anche sulle mosse di mercato della Fiorentina negli altri reparti. Il sacrificato a centrocampo potrebbe essere Erick Pulgar, che ha disputato un’ottima Copa América con il suo Cile. E ha riacceso gli interessi di diverse squadre nei suoi confronti. In entrata piace Teji Savanier, regista del Montpellier che nelle prossime settimane sarà impegnato anche alle Olimpiadi di Tokyo con la Nazionale francese.

Rimane nei radar della Fiorentina anche il solito sogno estivo, quel Lucas Torreira che puntualmente viene accostato alla maglia gigliata. Resta aperta, anche se come alternativa, la pista che porta a Matteo Ricci: il regista ha lasciato lo Spezia a parametro zero, ma per adesso Italiano non ha spinto per averlo anche in riva all’Arno.