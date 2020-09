Pulgar escluso per la partita con l’Inter? Arriva l’indiscrezione sul cileno. E dietro ci sarebbero motivi di mercato…

Erick Pulgar escluso per la partita contro l’Inter. Il centrocampista della Fiorentina non dovrebbe far parte della comitiva viola che giocherà sabato prossimo contro i nerazzurri. Questa è l’indiscrezione che ha lanciato Radio Cooperativa in Cile. Dietro a questa decisione ci sono motivi legati al mercato perché i gigliati stanno trattando la sua cessione con il Leeds United, formazione neo promossa in Premier League.

