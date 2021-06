Pulgar fa incetta di complimenti per la sua Copa America: Ora finisce anche nell’undici ideale

Un leggero infortunio, peraltro già superato, non ha impedito al centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar di continuare a fare incetta di complimenti per le sue prestazioni in Copa America, anzi.

Adesso il cileno è finito pure nell’undici ideale della fase a raggruppamenti, redatto da Globo Esporte. Pulgar figura accanto a nomi come Neymar e Messi, due che sono abituati a prendersi le vetrine nelle manifestazioni più importanti.

Adesso per l’ex giocatore del Bologna e per la sua nazionale la strada si fa impervia, perché sabato prossimo il Cile affronterà il Brasile nei quarti di finale. Una prova senza appello: chi vince va avanti e chi perde torna a casa.