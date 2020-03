Pulgar: “Finalmente con Iachini stavo giocando nel mio vero ruolo, ora mi alleno seguendo il programma dei preparatori di Fiorentina e Cile”

Tra i calciatori della Fiorentina rimasti forzatamente a casa, ma anche lontano dalla sua famiglia, c’è Erick Pulgar che al media ufficiale della Nazionale cilena ha parlato così del suo momento: “Sono a casa e rispetto i programmi che mi vengono inviati dal preparatore fisico della Fiorentina o da quello della nazionale, Velasco. Ascolto un po’ di musica per restare allegro. Spero che tutto questo passi rapidamente in modo che tutti possiamo tornare alla nostra vita quotidiana. Alla Fiorentina ho dimostrato il mio valore partita dopo partita. Maggiormente adesso con l’arrivo di Iachini, che mi fa giocare da centrocampista centrale: la posizione in cui mi sento più a mio agio. La Nazionale? Le qualificazioni per il Mondiale in Qatar saranno molto competitive. Ogni nazionale ha un ottimo livello, ma sappiamo anche che il Cile ha una grande squadra e l’abbiamo dimostrato nell’ultima Coppa America”.