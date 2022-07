Pulgar-Flamengo si può fare ancora (e sarebbe molto importante). Kouame e una cessione per monetizzare

Non c’è solo un fronte entrate che riguarda la Fiorentina, ma anche quello delle uscite.

La trattativa con il Flamengo per il centrocampista Erick Pulgar che sembrava essere ben indirizzata, si è un po’ arenata ma resta ancora in piedi. Tra l’altro questo è un affare importante perché l’addio del cileno servirebbe per liberare un posto da extracomunitario.

C’è poi Christian Kouame. L’Anderlecht lo rivorrebbe dopo l’ottima stagione fatta in Belgio dal ragazzo (13 gol e 10 assist) ma solo in prestito. Sull’attaccante c’è anche il Galatasaray, squadra che la Fiorentina affronterà in amichevole a fine mese. In questo caso la società vorrebbe monetizzare la sua cessione.