Pulgar fuori: Il cileno non ci sta e si candida ad un posto da titolare. E se Iachini sorprendesse tutti?

Dopo aver faticato tanto a riprendersi dopo lo stop per Covid, Erick Pulgar si è dimostrato in crescendo di prestazioni nelle ultime uscite della Fiorentina. Con il Milan è riuscito pure a ritrovare il gol con un perfetto calcio di punizione.

Che possa finire fuori lui a tutto vantaggio di Sofyan Amrabat con il ritorno di Giuseppe Iachini? Il cileno non ci sta di certo ed è pronto ad impegnarsi al massimo per essere confermato tra i titolari di questa squadra. In questi giorni non ha concorrenza, almeno in allenamento, perché l’ex Verona è impegnato con nazionale marocchina.

Amrabat o Pulgar? In realtà ci sarebbe anche una terza via anche se sarebbe sicuramente sorprendente. Dando per scontato che Gaetano Castrovilli è ancora considerato un intoccabile, per far convivere il cileno e il marocchino assieme a farne le spese sarebbe Giacomo Bonaventura. Una scelta che spiazzerebbe però molti perché l’ex Milan, almeno tra quelli che giocano in linea mediana è stato il più continuo e positivo fin qui.