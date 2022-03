Pulgar guarisce dal Covid ed è pronto per giocare il suo Cile. Ma la qualificazione ai Mondiali resta un’impresa

Erick Pulgar, attualmente in Nazionale con il suo Cile, si è negativizzato una settimana dopo aver contratto il Covid. Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito al Galatasaray, torna dunque a disposizione del CT Lasarte per il match contro l’Uruguay, in programma stanotte. La Roja dovrà fare un’impresa anche solo per sperare nella qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Oltre a vincere obbligatoriamente contro la Celeste, il Cile dovrà affidarsi a Paraguay e Venezuela, già aritmeticamente fuori da ogni discorso, che dovranno battere Perù e Colombia.