Pulgar in campo per affrancare Amrabat

Una delle incognite in vista della trasferta della Fiorentina a Parma è capire come sarà composto il centrocampo viola. In particolare, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è possibile l’impiego di Pulgar dall’inizio. Una presenza, quella del cileno che affrancherebbe Amrabat dai compiti di regia, in maniera definitiva. Il centrocampista acquistato dal Verona ha manifestato difficoltà ad adattarsi a questo suo nuovo ruolo.

