Pulgar in rete con il Cile, due pareggi per Caceres e Pezzella. VIDEO

Nella nottata italiana si sono giocate in Sudamerica diverse partite delle qualificazioni al Mondiale in Qatar. Tra le Nazionali in campo anche il Cile, che ha pareggiato per 1-1 contro la Bolivia: in gol il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, a cui ha risposto Marcelo Moreno su rigore. Il regista viola, a segno con un colpo di testa, è stato anche ammonito nel finale di partita.

Novanta minuti in campo per Martin Caceres, ammonito nei minuti di recupero, nel pareggio a reti bianche tra Uruguay e Venezuela. Venticinque minuti da subentrato per German Pezzella, che ha preso il posto di Romero e pure lui è stato ammonito: per la cronaca, Argentina-Colombia è finita 2-2.

Ecco il video del gol di Pulgar (min. 3:15):