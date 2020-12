Pulgar in uscita? La stessa situazione della scorsa estate, ma la posizione della Fiorentina potrebbe essere cambiata

Negli ultimi giorni sono tornate di moda le voci secondo cui alcuni club, in primis il Leeds United, sarebbero di nuovo interessati ad acquistare Erick Pulgar dalla Fiorentina. Una situazione che si era verificata già nel mercato estivo, ma di fronte alla quale la società viola aveva fatto muro.

Una mossa comprensibile all’epoca, quando Pulgar rappresentava ancora una risorsa ipoteticamente importante. Il cileno non era già più un titolare inamovibile, ma il suo apporto in fatto di assist e calci da fermo era tornato utile alla squadra nell’ultima parte di campionato.

Oggi però la situazione è ben diversa: Pulgar non parte quasi mai titolare, e quando scende in campo il suo contributo è inesistente. Una condizione, la sua, che potrebbe far cambiare idee ai dirigenti della Fiorentina: oggi, di fronte a una buona offerta, sarebbe difficile dire di no. Anche perché Prandelli ha scoperto in Borja Valero un ottimo regista, che nel mercato di gennaio potrebbe essere affiancato da un innesto magari più giovane.

Insomma il ruolo di Pulgar nella Fiorentina diventa sempre meno necessario, e stavolta difficilmente la società si impegnerà per tenerlo a tutti i costi. Di fronte a poche e brutte prestazioni, d’altronde, la sua cessione sarebbe l’apporto migliore che il cileno potrebbe dare.