Pulgar: “Montella mi aveva provato in un altro ruolo. Sono preoccupato per la mia famiglia in Cile”

Il centrocampista della Fiorentina, Erick Pulgar, nel corso di una diretta sul proprio profilo Instagram, ha provato a parlare del periodo che è costretto a vivere in casa: “Mi sto annoiando, non posso mentire. Ho un programma di allenamento che posso fare all’interno della mia casa. Se siete coi vostri cari, il mio consiglio più accorato è quello di godersi ogni istante con loro, anche perché quando tutto questo periodo sarà finito e solo un ricordo saremo molto più tempo fuori che in casa. Parlo spesso con la mia famiglia anche per informarmi della situazione in Cile, perché la televisione in Italia non se ne occupa”.

Interessante il suo racconto di come Montella lo abbia provato anche in un’altra posizione quando era allenatore della Fiorentina, ovvero da “difensore centrale”, ruolo che aveva già svolto comunque nel corso della sua carriera.