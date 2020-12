Pulgar non si ritrova più e Prandelli sta per optare per la bocciatura

Calciatore in grado di aprire sempre grandi dibattiti Erick Pulgar, tra chi lo apprezza e chi invece non lo può vedere, senza mezze misure. Il cileno era indicato come il candidato principale per fare da ‘regista’, pur non essendolo nel vero senso della parola. Il Covid prima però e poi una condizione ancora mai trovata lo hanno frenato e sia con Iachini che con Prandelli ha fatto molta fatica a imporsi, trovando spazio solo nelle ultime settimane. A Milano però Pulgar è stato tra i peggiori, soprattutto a livello di ritmo e questo potrebbe spingere il tecnico viola alla bocciatura, con il rilancio di Duncan. Un altro che in quanto a bocciature quest’anno ha qualcosa da raccontare…

