Pulgar rifiuta la Nazionale cilena… per andare in vacanza. Scoppia la polemica

Il giocatore di proprietà della Fiorentina Erick Pulgar è stato protagonista di una recente polemica. Il centrocampista cileno è stato convocato in Nazionale per partecipare a un torneo in Asia, la Kirin Cup, ma lui ha prontamente rifiutato. La Federcalcio cilena ha fatto sapere che il rifiuto è arrivato per “motivi personali”; le ragioni non sono mai state abbastanza chiare.

Le perplessità nascono nel momento in cui sono saltate fuori delle foto che ritraggono Pulgar in vacanza. Lo stesso calciatore le ha pubblicate sul suo profilo Instagram. Inoltre, avrebbe anche partecipato a una partitella tra amici, completamente fuori dal contesto della Nazionale.

Questi fatti hanno scosso e irritato non soltanto la Federazione calcistica del Cile, ma anche tutti i tifosi e gli appassionati de La Roja.