Pulgar saluta la Fiorentina? Il Bologna è pronto a passare all’incasso

Erik Pulgar potrebbe lasciare la Fiorentina dopo soltanto una stagione. Il centrocampista cileno infatti, autore di un campionato tra luci ed ombre, è finito nel mirino del Real Betis: come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, la prima offerta del club spagnolo non ha soddisfatto le richieste della dirigenza viola, che però non ha chiuso la porta. Tra l’offerta degli andalusi e la richiesta della Fiorentina ballano cinque milioni di euro, una cifra che può essere tranquillamente colmata nel corso delle prossime settimane.

Il prezzo fatto da Pradè è probabilmente influenzato dalla clausola che è stata messa dodici mesi fa sul contratto di Pulgar: in caso di futura rivendita del calciatore, al Bologna spetta il 15% della somma che incasserà la Fiorentina. Se Pulgar – ad esempio – dovesse essere ceduto per 10 milioni di euro, 1.5 finirebbe nelle casse del club di Saputo. Una mossa, quella di mettere nei contratti clausole di questo tipo, utilizzata anche dal club viola, che ha incassato 1.5 milioni dal trasferimento di Gilberto dalla Fluminense al Benfica. In attesa dei soldi di Rebic, che potrebbero essere molti di più.