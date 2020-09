Pulgar sempre più vicino al Leeds: ecco quanto chiede la Fiorentina per chiudere l’operazione

Sempre più vicino il passaggio di Erick Pulgar al Leeds United. Secondo l’esperto di mercato Nicolò Schira, il club inglese sta parlando con il procuratore del giocatore, Fernando Felicevich. La trattativa è ben avviata, e la Fiorentina chiede 15 milioni di euro per chiuderla. Cifra non proibitiva per il Leeds, che ha tutte le intenzioni di portare Pulgar in Premier League.

#Leeds have shown interest for Erick #Pulgar. Opened talks with his agent Fernando Felicevich. #Fiorentina ask €15M at least to sell him. #transfers #LUFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2020